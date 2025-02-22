Çin DTÖ Reformlarını Destekliyor

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JOHANNESBURG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) merkezinde yer aldığı serbest ticaret sistemini güçlü şekilde desteklediklerini ve DTÖ'nün reform sürecine olan desteklerinin süreceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang cuma günü Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi olan Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

Wang, görüşme sırasında Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi ve mevcut uluslararası düzenin kararlı savunucusu olan Çin'in gerçek çok taraflılık peşinde olduğunu ve hem merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sistemi hem de merkezinde DTÖ'nün yer aldığı serbest ticaret sistemini kararlılıkla desteklediğini belirtti.

Günümüzde yaygın olan tek taraflılık ve korumacılığa karşın ekonomik küreselleşme eğiliminin geri döndürülemez olduğuna işaret eden Wang, tüm tarafların ticaretin serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik etmek ve küresel ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Wang, DTÖ'nün reform sürecinin ileriye götürülmesi, Küresel Güney ülkelerin seslerine kulak verilmesi ve zamanın yenilikçi eğilimlerine ayak uydurulması konularında Okonjo-Iweala'yı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Wang, "Çin gelişmekte olan bir ülke olarak konumuna bağlıdır, ancak uluslararası sorumluluklarından asla kaçmamaktadır. Üzerimize düşen yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi ve büyük bir ülke olarak sorumluluk almayı sürdüreceğiz" dedi.

Okonjo-Iweala ise dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamında Çin'in doğru yönde ilerlediğini, BM'nin yoksulluğu azaltma hedefine planlanandan önce ulaştığını, sanayileşmeyi hızla ilerlettiğini ve eğitimde kayda değer başarılar elde ettiğini belirtti. Okonjo-Iweala, Çin'in başarısının diğer gelişmekte olan ülkeler için örnek oluşturduğunu söyledi.

Çin'in ticari anlaşmazlıkları çok taraflı mekanizmalar içerisinde diyalog ve istişare yoluyla olgun ve rasyonel şekilde çözme konusundaki kararlılığını takdir ettiklerini ifade eden Okonjo-Iweala, DTÖ'nün reform sürecinin teşvik edilmesinde Çin'den güçlü destek almaya devam etme temennisinde bulundu.