Çin'e Olumlu, ABD'ye Olumsuz Görüşler Artıyor - Son Dakika
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Çin'e Olumlu, ABD'ye Olumsuz Görüşler Artıyor

16.07.2025 12:10
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Pew Research anketine göre, Çin'e dair olumlu görüşler artarken, ABD ve Trump'a olumsuz algılar yükseldi.

ABD merkezli Pew Research'ün yayımladığı uluslararası anket raporunda, Çin ve Devlet Başkanı Şi Cinping hakkındaki olumlu görüşler artarken ABD ile Başkan Donald Trump'a yönelik olumsuz düşüncelerin yükseldiği ortaya kondu.

Pew Research, 8 Ocak-26 Nisan tarihlerinde 25 ülkeden yaklaşık 30 bin kişiye Çin ve ABD hakkındaki görüşlerini sordu.

Anket sonuçlarına göre, ABD'ye yönelik olumsuz algılar artarken Çin'e yönelik görüşler daha olumlu hale geldi.

Sonuçlara göre, Çin hakkındaki olumlu görüş oranı geçen sene yüzde 31 iken bu sene yüzde 36'ya yükseldi.

Çin Devlet Başkanı Şi'ye güven duyanların oranı ise yüzde 19'dan yüzde 25'e çıktı. Şi hakkında olumlu görüşler, orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha fazla arttı.

2020 yılından bu yana ilk kez Çin'e yönelik olumlu görüşlerde artış yaşandı.

Trump'a güven azaldı

Öte yandan Trump'a duyulan güven, göç, Rusya- Ukrayna Savaşı, Çin ile ilişkiler, ekonomi, İsrail politikası ve iklim değişikliği gibi konularda büyük ölçüde azaldı.

Ankete katılanların yüzde 62'si Trump'a bir dünya lideri olarak güven duymadığını söylerken yalnızca yüzde 34'ü güvendiğini belirtti.

Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 10 yüksek gelirli ülkenin yüzde 35'inin ABD hakkında olumlu görüşe sahip olduğu aktarıldı. Bu oran 2024'te yüzde 51 olarak kayıtlara geçmişti.

Ankete katılanların yüzde 49'u da ABD hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e Olumlu, ABD'ye Olumsuz Görüşler Artıyor - Son Dakika

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