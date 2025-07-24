Çin'e Yatırım Artışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'e Yatırım Artışı Devam Ediyor

24.07.2025 17:12
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Çin, yabancı yatırımları artırmak için adımlar atıyor; ABD şirketleri de memnuniyetle yanıt veriyor.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, kazan-kazan geleceği için Çin'e yatırım yapmanın, küresel yatırımcılar arasında giderek yaygınlaşan bir eğilim haline geldiğini söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından şirketlerin, Çin'in modernleşme hamlesine katılmasından ve yüksek kaliteli kalkınma sürecine entegre olarak daha fazla ilerleme kaydetmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

ABD-Çin İş Konseyi'nin kısa süre önce yayımladığı rapora göre Çin'deki ABD şirketlerinin yüzde 82'si 2024 yılında kar elde ederken, birçok şirket de Çin-ABD ilişkilerindeki belirsizlikler ve gümrük vergilerinden endişe duymasına karşın Çin pazarını hayati önemde görüyor.

Guo bu bağlamda Mart 2025 itibarıyla Çin'de 1,24 milyon yabancı sermayeli şirket kurulduğuna ve bu şirketlerin toplam yatırım hacminin yaklaşık 3 trilyon ABD dolarına ulaştığına dikkat çekti.

"Çin'in reform ve dışa açılımına katkıda bulunan bu şirketler, daha da güçlenme yönünde fırsatlar ve önemli getiriler elde ediyor" diyen Guo, 2025'in ilk yarısında Çin'de yeni kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısında iki haneli artış görüldüğünü ifade etti.

1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na katılan ülke ve bölge sayısının 55 olduğunu kaydeden Guo, bu sayının kısa süre önce sona eren 3. fuarda 75'e çıktığını belirtti. ABD'li katılımcı sayısının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını ve ABD'nin en çok yabancı katılımcı gönderen ülke olmayı sürdürdüğünü ifade eden Guo, fuardaki firmaların yüzde 65'inden fazlasının Fortune Global 500 şirketi ya da sektör lideri olduğunu da vurguladı.

Guo, "Yabancı sermayeli şirketler, somut eylemleriyle Çin'in ekonomik geleceğine güven oyu veriyor" diye konuştu.

Guo, Çin hükümetinin yakın zamanda yabancı yatırımı teşvik etmek için yeni adımlar atarak, yüksek standartlı dışa açılımı ilerletme konusundaki samimiyet ve kararlılığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e Yatırım Artışı Devam Ediyor - Son Dakika

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