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Çin Ekonomi Politikasında Yeni Dönem

Çin Maliye Bakanı, 2025 için proaktif ekonomi politikası ve tüketim artırma hedeflerini açıkladı.

24.03.2025 15:50
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BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin'in bu yıl daha proaktif bir ekonomi politikası uygulayacağını belirterek, bu politikanın güç ve etkinliğinin sürdürülebilir olması için çalışacaklarını söyledi.

Lan, devam etmekte olan 2025 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı açıklamada mevcut ekonomik zorluk ile güçlüklere değinerek, Çin'in ekonomik ve mali gücünün önemli ölçüde arttığını ve ülkenin makroekonomik ve mali yönetim konularında daha büyük bir deneyim kazandığını vurguladı.

Bakan, Çin'in ekonomik kalkınmasına duyulan güvenin sağlam temeller, sayısız avantajlar, güçlü direnç ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen geniş potansiyele dayandığını söyledi.

Lan, bu güvenin aynı zamanda potansiyel risklerin ciddi şekilde anlaşılarak olası şok ve zorluklara müdahale için yeterli bir mali alan bırakılması ve buna göre hazırlık yapılması öngörüsünden kaynaklandığını ifade etti.

Bakan, bu yılki mali politikanın birincil görevinin iç talebi genişletmek amacıyla tüketim ve yatırım verimliliğini büyük oranda artırmak olduğunu söyledi.

"Çin, tüketimin artmasına yönelik büyük potansiyeliyle dünyanın en fazla gelecek vaat eden süper büyük pazarına sahip" diyen Lan, merkezi hükümetin tüketimi canlandırmak için hem arz hem de talep tarafında önlemler aldığını sözlerine ekledi.

Resmi verilere göre Çin, bu önlemler çerçevesinde 2025 yılında geçen yıla göre 300 milyar yuan artışla toplam 1,3 trilyon yuan (yaklaşık 181 milyar ABD doları) aşırı uzun vadeli özel hazine bonosu çıkarmayı planlıyor.

Geçen yıl 150 milyar yuan olan ulusal tüketim malları takas programına yönelik hükümet fonu da 2025 yılında 300 milyar yuana yükseltilecek.

Lan, etkin yatırımların artırılmasını desteklemek amacıyla bu yıl önemli miktarda mali fon ayrıldığını ve farklı finansman kanallarının belirli alanları hedefleyecek şekilde koordine edildiğini kaydetti.

Kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandırmanın mali öncelikler arasında yer aldığını belirten Lan, merkezi hükümetin bilim ve teknoloji, eğitim, ve yetenek yetiştirme alanlarına yönelik desteğini artırarak teknolojik ve endüstriyel inovasyonun derinlemesine entegrasyonunu teşvik edeceğini ifade etti.

Foruma katılan küresel iş dünyası liderlerine hitap eden Lan, Çin'in mali politikasının yüksek standartlı dışa açılımı desteklediğinin de altını çizdi. Lan, bu çerçevede her türden ticari kuruluşa eşit muamelede bulunacaklarını ve iş ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Küresel Ekonominin İstikrarlı Büyümesi için Kalkınma İvmesinin Açığa Çıkarılması" temalı 2025 Çin Kalkınma Forumu 23-24 Mart tarihlerinde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomi Politikasında Yeni Dönem - Son Dakika

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