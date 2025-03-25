Çin Ekonomik Küreselleşmeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Swire Pacific Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Merlin Swire ile bir araya geldi.

Han, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin'in ekonomik küreselleşme konusunda doğru istikamette ilerlediğini, dünya ticaret kuralları sistemini desteklediğini ve reform ve dışa açılmasını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, bunun küresel ekonomik kalkınmaya daha fazla istikrar ve kesinlik katacağını söyledi.

Han, dünyaca ünlü çok uluslu bir şirket olan Swire Grubu'nun Çin anakarasında ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getirdi. Han, şirketin Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasına aktif olarak katkıda bulunmasını ve Hong Kong'un uluslararası havacılık merkezi rolünü desteklemesini temenni ettiklerini ifade etti.