Çin Elektrik Üretimi Artış Gösterdi

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de büyük elektrik üretim şirketlerinin elektrik üretimi 2025 yılının haziran ayında geçen yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) salı günü açıkladığı verilere göre söz konusu şirketlerin toplam elektrik üretimi geçen ay 796,3 milyar kilovat-saate ulaştı.
Verilerin ayrıntılı analizi, güneş enerjisi üretiminin yıllık bazda yüzde 18,3 artış gösterirken, nükleer enerji üretiminin ise yüzde 10,3 arttığını ortaya koydu.
NBS verileri, termik enerji üretiminin yıllık bazda yüzde 1,1, rüzgar enerjisi üretiminin ise yüzde 3,2 arttığını gösterdi.
Öte yandan hidroelektrik enerji üretimi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.
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