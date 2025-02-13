Çin, Filipinler'e ABD Füze Sistemini Çekme Çağrısı Yaptı

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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'e ABD'nin Typhon füze sistemini topraklarından çekme sözünü yerine getirme çağrısı yaparak, aksi takdirde kendi güvenliğini ve ulusal savunmasını başkalarının insafına bırakmış ve bölgeye jeopolitik çatışma ve silahlanma yarışı riskleri getirmiş olacağı uyarısında bulundu.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında bir soru üzerine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD, Typhon füze sistemini Nisan 2024'te ABD-Filipinler ortak askeri tatbikatı çerçevesinde Filipinler'in kuzeyine yerleştirmiş, konuşlandırmanın "geçici" olduğunu savunan Filipinler, askeri tatbikatların sona ermesinin ardından sistemin geri çekileceği sözü vermişti.

Buna karşın Filipinler'in defalarca sözünden döndüğünü ve hatta caydırıcılık kapasitesini arttırmak için sistemi "tedarik etmeyi" planladığını belirten Guo, Filipinler'in "hem saçma hem de tehlikeli" bir hamleyle Güney Çin Denizi'ne füze sistemi getirdiğini söyledi.

Typhon sisteminin Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğunu kapsayan bir menzile sahip stratejik ve saldırı amaçlı bir silah olduğunu vurgulayan Guo, ABD'nin bu sistemi Filipinler'de konuşlandırmasının bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini ve diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Guo, Çin'in kendi güvenlik çıkarlarının tehlikeye atılmasına ya da tehdit edilmesine asla seyirci kalmayacağını ve bölgedeki diğer ülkelerin de böylesine yanlış bir hareketi kabul etmeyeceğini söyledi.

Sözcü, Filipinler'e ülke ve halkın temel çıkarlarına gerçekten hizmet edecek stratejik bir seçim yapma çağrısında bulundu.