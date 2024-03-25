Çin, Filipinler'e protesto etti

Çin, 23 Mart'ta Güney Çin Denizi'nde sahil güvenlik gemilerinin Filipinler gemilerine tazyikli su sıktığı olayın ardından Manila yönetimini protesto ettiğini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Filipinler Dışişleri Müsteşarı Maria Theresa Lazaro ile telefonda görüştü.
Çin, Çinlerin "Rın'ai Jiao" adını verdiği İkinci Thomas Sığı'ndaki askeri gemiye yasa dışı ikmal yapıldığı gerekçesiyle Filipinler'i protesto ettiklerini bildirdi.
Filipinler Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkililerini çağırarak tepkilerini iletmişti.
Çin sahil güvenlik gemileri, 23 Mart'ta İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan Filipinler sahil güvenlik gemilerine tazyikli su sıkmıştı.
Filipinler tarafı gerilimle ilgili Çin'i suçlarken Çin tarafı olayın Filipinler'in provokasyonundan kaynaklandığını savunarak Manila yönetimine bölgede gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınma uyarısında bulunmuştu.
İkinci Thomas Sığı
Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında ihtilaflı deniz bölgeleri arasında yer alıyor.
Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipinler gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.
Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirterek, resifin eski haline getirilmesini istiyor.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.
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