Çin, Filipinler Gemisini Uzaklaştırdı - Son Dakika
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Çin, Filipinler Gemisini Uzaklaştırdı

20.06.2025 10:42
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Çin, Scarborough Sığı'ndaki Filipinler gemisini yasa dışı girdiği gerekçesiyle uzaklaştırdı.

Çin, Filipinler'e ait bir gemiyi, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Scarborough Sığı'ndan uzaklaştırdığını açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, 3006 borda numaralı "resmi geminin", Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı resifin kara sularına yasa dışı girdiğini savundu.

Sahil güvenlik birimlerinin kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak uyarı, takip ve uzaklaştırma tedbirleri aldığı ve bunu yaparken tazyikli su kullanıldığını kaydeden Liu, "Filipinler'in sürekli tahrik ve tacizleri, Huangyan Adası'nın Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Filipinler, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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