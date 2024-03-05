Çin, Filipinler'in Deniz Alanları Yasası'nı protesto etti

Çin, Filipinler'in iki ülke arasında ihtilaflı Güney Çin Denizi de dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tarif eden Deniz Alanları Yasası'nı onaylamasını protesto etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, yasanın, Çin'in toprak bütünlüğünü ve denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiğini savundu.
Yasanın, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesinin (PCA) "yasa dışı tahkim kararını" kabul ettirmeye yönelik girişim olarak gördüklerini ifade eden Sözcü Mao, Manila yönetimini protesto ettiklerini bildirdi.
Sözcü Mao, Filipinler'e, bölgede gerilimi artıracak ve durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan "kaçınma çağrısında" bulundu.
PCA, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.
Filipinler Senatosu, ülkenin deniz alanlarını tarif eden yasayı 26 Şubat'ta onaylamıştı.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
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