Çin, Filipinler'in Deniz Alanları Yasası'nı protesto etti

ChatGPT, Yeni Sesli Yanıt Özelliğiyle Donatılıyor

ChatGPT, yapay zeka asistanı olarak kullanılan bir platforma yeni bir özellik ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT artık yanıtlarını sesli şekilde de verebilecek. Bu özellik, özellikle görme sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunarken, aynı zamanda öğrenmek istediğimiz dillerin telaffuzlarını da kolayca duymamızı sağlayacak. Sesli okuma özelliği, GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek ve 37 farklı dili kapsayacak. Bu yeni özelliğin, ChatGPT'yi bir adım daha öne taşıması bekleniyor.