Çin-Fransa Ekonomik Diyalog Toplantısı

PARİS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin- Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu Çin baş temsilcisi He Lifeng, diyaloğun Fransa baş temsilcisi olan Fransa Ekonomi, Maliye, Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Eric Lombard ile birlikte Paris'te düzenlenen 10. Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yaptı, 15 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)