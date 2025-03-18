Çin, G7'ye İçişlerine Karışmama Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, G7'ye İçişlerine Karışmama Çağrısı Yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, G7'yi egemenliğine saygı göstermeye ve işbirliği yapmaya davet etti.

18.03.2025 16:37
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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, G7'ye Çin'in egemenliğini baltalamaya ve içişlerine karışmaya son verme ve uluslararası dayanışma ve işbirliğine olanak sağlayan daha fazla girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Taiwan sorunu ve denizcilik konularında sorumsuz ifadeler içeren ve Çin'in Rusya'ya silah ve çift kullanımlı bileşenler sağladığı iddialarını, Çin'in sözde aşırı kapasitesi ve askeri yığınağı gibi konularda endişeler dile getiren G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Bildirisi ve G7 Dışişleri Bakanları Deniz Güvenliği ve Refahı Deklarasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ortak bildirisi ve deklarasyonunun, Çin'i karalama ve Çin'in içişlerine müdahale etme amacıyla olgu ve gerçeklerin kasıtlı şekilde yanlış nitelendirilmesinden ibaret olduğunu belirten Mao, söz konusu açıklamaları şiddetle kınayıp kesin bir dille reddettiklerini ve ilgili ülkelere ciddi protestolarda bulunduklarını ifade etti.

"Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alan Taiwan sorununda hiçbir dış müdahaleye yer yoktur. Güney Çin Denizi'ndeki durum genel olarak istikrarlı seyretmektedir. Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü hiçbir zaman sorun teşkil etmemiştir" diyen Mao, G7'nin nifak sokmaktan ve anlaşmazlıkları tahrik etmekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Başından beri Ukrayna sorunu konusunda barış görüşmelerini desteklediklerini, çatışmanın hiçbir tarafına ölümcül silah sağlamadıklarını ve çift kullanımlı ürünler konusunda sıkı bir ihracat denetimi uyguladıklarını vurgulayan sözcü, G7'nin sorumluluğu başka tarafa yıkmasını kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Mao, nükleer silahlarını her zaman ulusal güvenlik için gereken asgari düzeyde tuttuklarını ve savunma harcamalarının açık, şeffaf, makul ve uygun olan ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Mao, ABD'nin silahsızlanma konusundaki sorumluluğu ve Avustralya-İngiltere-ABD (AUKUS) üçlü güvenlik ortaklığının yarattığı nükleer silahların yayılması riskleri hakkında herhangi bir açıklama yapmayan G7'nin bunun yerine Çin'i sorumlu tutmayı tercih etmesinin açık bir çifte standart olduğunu dile getirdi.

"Çin'in aşırı kapasitesi" olduğu yönündeki sözde söyleminin yanlış bir iddia olduğunun ortaya çıktığını belirten Mao, G7 üyelerini ticari ve ekonomik ilişkileri siyasileştirmekten ve silah gibi kullanmaktan, uluslararası ekonomik düzene zarar vererek küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Mao, G7'nin tarihin eğilimini görmesi, Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıları bir kenara bırakması, Çin'in egemenliğini zedelemekten ve Çin'in içişlerine müdahale etmekten vazgeçmesi ve düşmanlık ve blok cepheleşmesini körüklemekten uzak durması gerektiğini kaydetti.

Sözcü, G7'nin bunun yerine küresel sorunlarla mücadele edilmesi ve küresel kalkınmanın teşvik edilmesi gibi önemli konulara odaklanması ve uluslararası dayanışma ve işbirliğine olanak sağlayan daha fazla girişimde bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, G7'ye İçişlerine Karışmama Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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