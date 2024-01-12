Çin, Gravity-1 Ticari Roketini Fırlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 11 Ocak 2024
Gravity-1 ticari roketinin fırlatılmasından çeşitli görüntüler
Çin, Perşembe günü Gravity-1 (YL-1) taşıyıcı roketini denizden uzaya fırlatarak planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, ticari roketi ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından Beijing saatiyle 13.30'da fırlattı.
Böylece, YL-1 ticari taşıyıcı roketinin ilk uçuş görevi gerçekleşmiş oldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haiyang kentinden bildiriyor.
(XHTV)
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