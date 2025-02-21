Çin-Güney Afrika Ekonomi Forumu Düzenlendi - Son Dakika
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Çin-Güney Afrika Ekonomi Forumu Düzenlendi

Johannesburg'da gerçekleşen forumda iki ülke arasındaki ticaret işbirliği güçlendirildi.

21.02.2025 16:23
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JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin- Güney Afrika Ekonomi ve Ticaret Forumu ve 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Tanıtım Konferansı perşembe günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirildi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından düzenlenen etkinliğe, Çin'in Güney Afrika Büyükelçiliği müsteşarı Li Zhigang, Güney Afrika'nın Gauteng eyaleti Yürütme Konseyi Üyesi Jacob Mamabolo ve iki ülkenin iş dünyasından temsilciler olmak üzere 200'den fazla kişi katıldı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin açılış konuşmasında, konseyin uzun zamandır Çin ve Güney Afrika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Ren, her iki ülkenin liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek üzere Güney Afrika tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı 16-20 Temmuz tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek. Dünyanın tedarik zincirlerine odaklanan ilk ulusal düzeydeki fuarı olan etkinlik daha güvenli, istikrarlı, açık ve kapsayıcı küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Güney Afrika Ekonomi Forumu Düzenlendi - Son Dakika

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