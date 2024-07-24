Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Yoğun İlgi Gördü

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KUNMİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başlayan 8. Çin- Güney Asya Fuarı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Fuardaki 2.000'den fazla katılımcının yaklaşık yarısı, Güney ve Güneydoğu Asyalı şirketlerden oluşuyor.

Salı günü başlayan ve altı gün sürecek olan etkinlikte mimari teknoloji, imalat, yeşil enerji ve modern tarım gibi temaları içeren 15 sergi salonu yer alıyor, 23 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Wang Jingyi/Xinhua)