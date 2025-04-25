Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Adacık İddialarını Yalanladı

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yayımladığı araştırma raporuyla Güney Çin Denizi'ndeki Çin'e ait Tiexian Jiao ve Niu'e Jiao ile ilgili "deniz ıslahı" iddialarını çürüttü.

Cuma günü açıklanan raporda yer alan uydu uzaktan algılama verileri ve yerinde inceleme verileri, Tiexian Jiao resif düzlüğündeki üç adacık ve Niu'e Jiao resif düzlüğündeki bir adacığın gelgitte su üstünde olduğunu ve belirgin doğal özelliklere, düzenli konum ve biçim değişikliklerine ve büyümelerini ve oluşumlarını destekleyen yeterli malzemeye sahip olduğunu ortaya koydu. Raporda, "Bu nedenle, dört adacığın oluşumu normal bir fiziksel coğrafi olgudur" denildi.

Rapora göre Çin'in Tiexian Jiao'ya mercan döküntüleri attığı yönünde Filipinler'in yaptığı yanlış açıklamaları ve koyların oluşumunun Çin'in "deniz ıslahından" kaynaklandığı yönünde ilgili ülkeler tarafından yayılan söylentiler herhangi bir bilimsel veya olgusal temele sahip değil.

"Tiexian Jiao ve Niu'e Jiao Mercan Resifi Ekosistemleri Üzerine Araştırma Raporu" başlıklı belge, Doğal Kaynaklar Bakanlığı Güney Çin Denizi Kalkınma Araştırma Enstitüsü tarafından diğer araştırma kurumlarıyla ortaklaşa hazırlandı.