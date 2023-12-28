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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu, ortak devriye gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu, ortak devriye gerçekleştirdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu, birliklerin hızlı planlama, acil durum müdahalesi, özel durum değerlendirme ve ortak operasyonlar konusundaki muharebe kabiliyetlerini eğitmeye odaklı ortak bir devriye gerçekleştirmek üzere ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin bir kısmını seferber etti. Yüksek hareket kabiliyetine sahip piyadeler, gemiler, helikopterler ve silahlı kuvvetlerin diğer birimlerinin katılımıyla Çarşamba günü yapılan ortak devriye, gerçek savaş koşulları altında gerçekleştirildi. Birliklerin planlama, komuta ve ortak operasyon kabiliyetlerini etkili şekilde geliştiren eğitim; komuta mevkileri kurma, deniz ve hava devriyeleri, önleme ve doğrulama, ordu ve hava devriyeleri ile savaş alanında kurtarma çalışmaları gibi konuları kapsadı. Ortak devriyeye katılan birlikler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) karayolu, su yolu ve havacılık yönetimine ilişkin yasa ve yönetmeliklere harfiyen uyarken, HKSAR yönetiminin ilgili birimlerini de önceden haberdar etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu, ortak devriye gerçekleştirdi
28.12.2023 - 14:17,
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HONG KONG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu, birliklerin hızlı planlama, acil durum müdahalesi, özel durum değerlendirme ve ortak operasyonlar konusundaki muharebe kabiliyetlerini eğitmeye odaklı ortak bir devriye gerçekleştirmek üzere ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin bir kısmını seferber etti.

Yüksek hareket kabiliyetine sahip piyadeler, gemiler, helikopterler ve silahlı kuvvetlerin diğer birimlerinin katılımıyla Çarşamba günü yapılan ortak devriye, gerçek savaş koşulları altında gerçekleştirildi.

Birliklerin planlama, komuta ve ortak operasyon kabiliyetlerini etkili şekilde geliştiren eğitim; komuta mevkileri kurma, deniz ve hava devriyeleri, önleme ve doğrulama, ordu ve hava devriyeleri ile savaş alanında kurtarma çalışmaları gibi konuları kapsadı.

Ortak devriyeye katılan birlikler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) karayolu, su yolu ve havacılık yönetimine ilişkin yasa ve yönetmeliklere harfiyen uyarken, HKSAR yönetiminin ilgili birimlerini de önceden haberdar etti.

Kaynak: Xinhua
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