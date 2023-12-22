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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Brunei'yi ziyaret ediyor - Son Dakika
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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Brunei'yi ziyaret ediyor

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Barış ve Kalkınma Vakfı Başkanı Gao Yunlong, Brunei'yi ziyaret ederek Çin-Brunei ilişkilerinin geliştirilmesi ve halklar arası etkileşimin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Brunei\'yi ziyaret ediyor
22.12.2023 - 12:37,
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BANDAR SERİ BEGAVAN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Barış ve Kalkınma Vakfı Başkanı Gao Yunlong, Brunei-Çin Dostluk Derneği'nin daveti üzerine 21-22 Aralık tarihlerinde Brunei'yi ziyaret ediyor.

Gao, ziyaret sırasında Brunei Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanı Abdul Manaf bin Metussin ve Brunei-Çin Dostluk Derneği Başkanı Mohd Firdaus ile bir araya gelerek Çin-Brunei ilişkilerinin geliştirilmesi, ayrıca halklar arası ve kültürel etkileşimin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Brunei tarafındaki yetkililer ise Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimi derinleştirmeye ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Brunei'yi ziyaret ediyor - Son Dakika
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