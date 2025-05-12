Çin Heyetinin Türkiye Ziyareti

ANKARA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Xiao Jie başkanlığındaki heyet, 8-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre Xiao, ziyareti sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Xiao, ikili ilişkilerin iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda istikrarlı gelişme kaydettiğini ve çeşitli sektörlerdeki işbirliğinin sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

Xiao, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek, yasama organları arasındaki etkileşimi güçlendirmek, siyasi güveni derinleştirmek ve Çin-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli büyümesini ilerletmek için işbirliğini teşvik etmek üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xiao ayrıca Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumu ile 14. Ulusal Halk Kongresi'nin 3. oturumunda alınan kararlar da dahil olmak üzere Çin'deki son siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında Türk yetkililere bilgi verdi.

Türk yetkililer ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilerden övgüyle bahsederek Çin'in kalkınmada gösterdiği başarılarını takdir ettiklerini ifade etti. Yetkililer, Türkiye'nin mevcut uluslararası durumda Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye'nin tek Çin ilkesine olan bağlılığını yineleyen yetkililer, Çin ile üst düzey temasları ve yasama organları arasındaki etkileşimi artırmaya, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya hazır olduklarını vurguladı.