Çin, Huangyan Dao adalarında Filipin gemilerini denetliyor

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Huangyan Dao adalarının çevresindeki sularda Filipin gemilerinin yasadışı şekilde toplanması ve normal balıkçılık operasyonlarıyla ilgisi olmayan faaliyetlerde bulunmasının ardından, Çin Sahil Güvenliği Perşembe günü bölgedeki gözetim ve kanıt toplama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği olay yerindeki Filipin gemilerini yasalara uygun şekilde denetledi.