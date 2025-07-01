Çin, Huangyan Dao'da Devriye Görevine Devam Ediyor

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği pazartesi günü Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada haziran ayında Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin sürekli olarak yoğunlaştırıldığı ve yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde izleme ve gözetim, sözlü uyarma, önleme ve bölgeden uzaklaştırma operasyonlarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada devriye görevlerinin, ilgili deniz alanlarının yönetim ve kontrolünü güçlendirmek ve Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerçekleştirildiği belirtildi.