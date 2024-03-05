Çin Hükümeti 2024 GSYİH Büyüme Hedefini Açıkladı

Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, öğrencilere sağlıklı yaşam ve beslenme konularında detaylı bir kavrayış kazandırmayı hedefledi. Etkinlik, beslenme alışkanlıklarını ve genel yaşam tarzını etkileyen sağlıklı seçimleri anlamalarına yönelik bir bakış açısı sundu. Konferanslar, atölye çalışmaları ve gastronomik deneyimlerle öğrencilere bilgi sunma ve pratiğe geçirme fırsatları sağlandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere beslenme alışkanlıklarını değerlendirme, planlama ve geliştirme konusunda pratiğe dönük bilgiler sunuldu.