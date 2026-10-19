Çin, İHA otopilot ve motorlarında ruhsatsız ihracı 18 Kasım 2026'da kısıtlayacak - Son Dakika
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Çin, İHA otopilot ve motorlarında ruhsatsız ihracı 18 Kasım 2026'da kısıtlayacak

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Çin, İHA otopilot sistemleri, bazı teknolojiler, belirlenen İHA'lar ve motorlarına yönelik ihracat kontrol kurallarını 18 Kasım 2026'da yürürlüğe koyacak. Bu çift kullanımlı ürünler ruhsatsız ihraç edilemeyecek, gereklilikleri karşılayan başvurular onaylanacak.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin, insansız hava araçları (İHA) ile ilgili belirli ürünlere yönelik ihracat kontrol önlemlerini optimize etme ve bu önlemlerde düzenlemelere gitme kararı aldı. Yeni kurallar, 18 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı, Gümrük Genel İdaresi, Merkez Askeri Komisyonu Ekipman Geliştirme Departmanı tarafından pazartesi günü yayımlanan ortak açıklamada, belirlenen özelliklere sahip ürünlerin ruhsatsız ihraç edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu ürünler arasında İHA'lar için özel olarak tasarlanmış otopilot sistemleri, İHA'ların geliştirilmesine, üretimine veya kullanımına yönelik bazı teknolojiler, belirlenen özellikleri karşılayan İHA'lar ile bunlar için özel olarak tasarlanmış motorlar yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü, söz konusu ürünlerin hem askeri hem de sivil amaçlara yönelik uygulamaları olan çift kullanımlı ürünler kategorisine girdiğini söyledi.

Sözcü, Çin'in ilgili kanun ve düzenlemeler uyarınca önlemleri optimize etme ve düzenleme adımıyla, ulusal güvenlik ile çıkarları koruma ve bazı silahların ve teknolojilerin yayılmasını önleme gibi uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Çin'in, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını korumaya kararlı olduğunu belirten sözcü, ilgili ihracat ruhsatı başvurularını yasa ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyeceklerini ve gereklilikleri karşılayan başvuruların onaylanacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiTeknolojiİhracatEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin, İHA otopilot ve motorlarında ruhsatsız ihracı 18 Kasım 2026'da kısıtlayacak - Son Dakika
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