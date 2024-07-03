Çin ile Norveç arasında kargo hava rotası başlatıldı - Son Dakika
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Çin ile Norveç arasında kargo hava rotası başlatıldı

Çin'in Nanchang kenti ile Norveç'in başkenti Oslo arasında sadece kargo amaçlı bir hava rotası başlatıldı. Haftada üç gidiş-dönüş uçuşu planlanan bu rota, Çin'in e-ticaret ürünlerini Norveç'e taşıyacak ve aynı zamanda Norveç somonunu Nanchang'a getirerek şehri taze ürünler için yeni bir ticaret merkezi haline getirecek.

03.07.2024 15:50
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NANCHANG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin ile Kuzey Avrupa ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak amacıyla Çin'in doğusundaki Nanchang kenti ile Norveç'in başkenti Oslo'yu birbirine bağlayan sadece kargo amaçlı bir hava rotası başlatıldı.

Nanchang Changbei Uluslararası Havaalanı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam yüklü bir A330 kargo uçağı Salı günü Nanchang'dan havalandı ve Çarşamba günü Oslo'dan dönerek ilk uçuşunu tamamladı.

Her biri 60 ton kapasiteli olan ve haftada üç gidiş-dönüş uçuşu olarak planlanan bu rota, Çin'in e-ticaret ürünlerini Norveç'e taşıyacak ve aynı zamanda Norveç somonunu Nanchang'a getirerek şehri taze ürünler için yeni bir ticaret merkezi haline getirecek.

Açıklamada bu rotanın Nanchang'ı Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerine bağlayan uygun ve verimli bir hava köprüsü olacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Norveç, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ile Norveç arasında kargo hava rotası başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ile Norveç arasında kargo hava rotası başlatıldı - Son Dakika
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