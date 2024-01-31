Çin İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Yükseldi

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BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2024'ün Ocak ayında 49,2'ye yükseldi. Endeks, geçen yılın Aralık ayında 49 olarak açıklanmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre Ekim 2023'te başlayan üç aylık düşüşten sonra tekrar yükselişe geçen rakam, imalat faaliyetlerindeki iyileşmeye işaret ediyor. Endeks Aralık'ta 49, Kasım'da 49,4 ve Ekim'de 49,5 olarak ölçülmüştü.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

NBS İstatistikçisi Zhao Qinghe, Ocak ayındaki beklentileri sabit kalsa da fabrikalarda üretimin hızlandığını ve yeni siparişlerde artış görüldüğünü kaydetti.

Güçlü gıda ve içecek sektörü, eğlence ve ilaç üretimi sayesinde, imalat üretimini ölçen alt endeks dört ayın en yüksek değerine ulaştı. İhracat siparişlerinde büyük bir iyileşme görülürken, bu durum dış talebin toparlandığını, ekipman ve yüksek teknoloji imalatının yanı sıra tüketim mallarına yönelik yeni siparişlerin de arttığını gösteriyor.

İş dünyasının görünümü büyük ölçüde sabit kalırken tıp, otomobil, demiryolu ve gemicilik ekipmanı üreticilerinin beklentileri ise yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Büyük işletmelerin satın alma yöneticileri endeksi genişleme bölgesine dönerken, orta ölçekli şirketler iyileşme sergilese de daralma bölgesinde kaldı. Küçük firmalar içinse durum donuk seyretti.