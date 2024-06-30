Çin İmalat Sektörü PMI Haziran Ayında Değişmedi - Son Dakika
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Çin İmalat Sektörü PMI Haziran Ayında Değişmedi

Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran ayında Mayıs ayına göre değişmeyerek 49,5 seviyesinde kaldı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, üretim açısından bakıldığında Çin ekonomisinin genişlemeyi sürdürdüğünü ancak toparlanma ivmesinin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni siparişler endeksi ise hafif bir düşüşle yetersiz kalmaya devam etti.

30.06.2024 09:28
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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran ayında Mayıs ayına göre değişmeyerek 49,5 seviyesinde kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, "Üretim açısından bakıldığında Çin ekonomisi genişlemeyi sürdürüyor ancak sürekli toparlanma ivmesinin hala pekiştirilmesi gerekiyor" dedi.

Pazar günü açıklanan verilere göre üretim alt endeksi 50,6 olarak gerçekleşirken, iş beklentileri alt endeksi 54,4 oldu.

Haziran ayında 49,5 olarak gerçekleşen yeni siparişler endeksine atıfta bulunan Zhao, piyasa talebinin Mayıs ayındaki seviyeye göre hafif bir düşüşle yetersiz kalmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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