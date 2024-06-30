Çin İmalat Sektörü PMI Haziran Ayında Değişmedi

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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran ayında Mayıs ayına göre değişmeyerek 49,5 seviyesinde kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, "Üretim açısından bakıldığında Çin ekonomisi genişlemeyi sürdürüyor ancak sürekli toparlanma ivmesinin hala pekiştirilmesi gerekiyor" dedi.

Pazar günü açıklanan verilere göre üretim alt endeksi 50,6 olarak gerçekleşirken, iş beklentileri alt endeksi 54,4 oldu.

Haziran ayında 49,5 olarak gerçekleşen yeni siparişler endeksine atıfta bulunan Zhao, piyasa talebinin Mayıs ayındaki seviyeye göre hafif bir düşüşle yetersiz kalmaya devam ettiğini söyledi.