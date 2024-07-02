ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024
1. Petrol kuyusunun çeşitli görüntüleri
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Tianjin şubesi, Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üretim üssü olan Bohai Petrol Sahası'nda 6.088 metre derinliğindeki yeni bir kuyunun sondaj işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Bohai Petrol Sahası'nda yeni kuyunun sondaj işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?