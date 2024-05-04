Çin'in Chang'e-6 Görevi Uluslararası İşbirliğiyle Başladı - Son Dakika
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Çin'in Chang'e-6 Görevi Uluslararası İşbirliğiyle Başladı

Çin\'in Chang\'e-6 Görevi Uluslararası İşbirliğiyle Başladı

Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının fırlatılmasına tanıklık etmek ve Chang'e-6 göreviyle ilgili çalıştaya katılmak üzere davet edilen 12 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 50 konuk, Ay'ın ve derin uzayın keşfi konusunda işbirliği yollarını aramaya devam etme konusunda anlaşmaya vardı. Chang'e-6 görevi, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmek üzere fırlatılan bir uzay aracıdır ve uluslararası işbirliğiyle geliştirilmiş dört adet araştırma yükü taşımaktadır. Bu görev, insanlığın Ay keşfi tarihinde bir ilki temsil etmektedir.

04.05.2024 16:08
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HAİKOU, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının fırlatılmasına tanıklık etmek ve Chang'e-6 göreviyle ilgili çalıştaya katılmak üzere Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından davet edilen 12 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 50 konuk Cuma günü bir araya geldi.

Çin'in Chang'e-6 görevi bağlamında gerçekleştirilen kapsamlı uluslararası işbirliğinden övgüyle bahseden uluslararası konuklar, Ay'ın ve derin uzayın keşfi konusunda işbirliği yollarını aramaya devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Çin, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmek üzere Chang'e-6 uzay aracını Cuma günü fırlattı. Bu görev, insanlığın Ay keşfi tarihinde kendi türünde bir ilki temsil ediyor. Uluslararası işbirliğiyle geliştirilmiş dört adet araştırma yükü taşıyacak görev, dünyada tüm bilim insanlarına daha fazla fırsat sunacak ve uzayın keşfinde insanlığın uzmanlığını bir araya getirecek.

Chang'e-6 iniş aracında Fransa, İtalya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bilimsel cihazları bulunurken, yörünge aracında da Pakistan'a ait küçük bir uydu yer alıyor.

"Bu tarihi görevde yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz" diyen Radon Gazı Salınımının Tespiti (DORN) Projesi Fransa Baş Araştırmacısı Pierre-Yves Meslin, iki ülke arasındaki uzay işbirliğini ileri taşımayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Çin'le işbirliği deneyiminden büyük övgüyle bahseden Pakistan Uzay Teknolojisi Enstitüsü'nden Profesör Qamarul Islam, kendi başlarına uzaya gidemeyen nispeten küçük ülkelere uzay araştırmaları yapma konusunda fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

"Hepimiz ortak bir geleceği paylaşıyoruz" diyen Pakistan'ın Çin Büyükelçisi Khalil-ur-Rahman Hashmi, Cuma günü gerçekleşen fırlatmaya yönelik uzay işbirliğinin, teknolojinin faydalarını diğer ülke ve örgütlerle paylaşmanın tatbiki bir tezahürü olduğunu vurguladı.

ESA Ay Yüzeyinde Negative İyonlar (NILS) Projesi Teknik Yetkilisi Neil Melville-Kenney, "Uzayın keşfi, tabiatı itibariyle bizleri gezegenimizi bir olarak tasavvur etmeye teşvik eder ve bizleri insanlığı birlikte düşünmeye yönlendirir. Evrende yeni başlayan yolculuğumuzu birlikte çalışarak sürdürmek bizim için kilit önemde" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Uluslararası, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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