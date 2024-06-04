Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'dan Örneklerle Dönüş Yolunda

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ÇEKİM TARİHİ: 4 Haziran 2024/ Arşiv

1. Ay'ın uzak tarafından toplanan örneklerle havalanan Chang'e-6 keşif aracının kalkış aracının Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nden alınan video animasyonundan çeşitli fotoğraflar, 4 Haziran 2024

2. Ay'da örnek toplayan Chang'e-6 keşif aracının çeşitli görüntüleri, 4 Haziran 2024

3. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderilen ve Chang'e-6 uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-5 roketinin arşiv görüntüleri, 3 Mayıs 2024

4. Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'na inişini gösteren iniş-kalkış aracı kombinasyonundaki kamera görüntüleri, 2 Haziran 2024

5. Ay'da örnek toplayan Chang'e-6 keşif aracının çeşitli görüntüleri, 4 Haziran 2023

Çin'in Chang'e-6 keşif aracının kalkış aracı, Ay'ın uzak tarafından toplanan örneklerle Salı günü sabah saatlerinde Ay yüzeyinden havalandı. Bu görev, insanlığın Ay keşfi tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıyı temsil ediyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), kalkış aracının Ay çevresinde önceden belirlenmiş yörüngeye girdiğini bildirdi.

Bir yörünge aracı, bir iniş aracı, bir kalkış aracı ve bir dönüş aracından oluşan Chang'e-6 uzay aracı 3 Mayıs'ta fırlatılmıştı. İniş-kalkış aracı kombinasyonu 2 Haziran'da Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda belirlenen iniş alanına indi.

CNSA, uzay aracının planlandığı üzere akıllı ve hızlı örnekleme çalışmasını tamamladığını ve örneklerin kalkış aracının içindeki bir kaba yerleştirildiğini belirtti.

Ay örneklerini toplamak için iki yöntem kullanan uzay aracı, yüzeyin altındaki örnekleri bir sonda yardımıyla, yüzeydeki örnekleriyse bir robot kol yardımıyla aldı. Uzay aracı otomatik şekilde farklı bölgelerden muhtelif örnekler topladı.

CNSA, iniş aracında bulunan iniş kamerası, panoramik kamera, Ay toprağı yapı tespit cihazı ve Ay minerali spektrum analiz cihazı gibi çok sayıda araştırma cihazının başarılı şekilde çalıştığını ve bilimsel keşfin planlandığı gibi yürütüldüğünü kaydetti.

Numune işlemleri tamamlandıktan sonra iniş aracının taşıdığı Çin ulusal bayrağı Ay'ın uzak tarafında ilk kez açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)