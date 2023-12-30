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Çin'in dış borç stoku Eylül 2023 sonunda 2,38 trilyon ABD doları olarak açıklandı - Son Dakika
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Çin'in dış borç stoku Eylül 2023 sonunda 2,38 trilyon ABD doları olarak açıklandı

Çin'in dış borç stoku Eylül 2023 sonu itibarıyla 2,38 trilyon ABD doları olarak açıklandı. Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin verilerine göre, dış borç stoku Haziran sonundaki seviyeye göre yüzde 2 düşüş gösterdi. Bu düşüş, bankaların dış borç stokunun azalmasından kaynaklanmaktadır. Çin'in uzun vadeli büyüme temelleri değişmediği için dış borç seviyesinin sabit kalması beklenmektedir.

Çin\'in dış borç stoku Eylül 2023 sonunda 2,38 trilyon ABD doları olarak açıklandı
30.12.2023 - 10:28,
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BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in dış borç stoku Eylül 2023 sonu itibarıyla 2,38 trilyon ABD doları olarak açıklandı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, rakam Haziran sonundaki seviyeye göre yüzde 2 (50,9 milyar ABD doları) düşüşe işaret ediyor.

İdarenin Müdür Yardımcısı Wang Chunying bu düşüşe, bankaların dış borç stokunun azalmasının neden olduğunu ifade etti.

Wang, Çin'in uzun vadeli büyüme temelleri değişmediğinden, dış borç seviyesinin de sabit kalacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in dış borç stoku Eylül 2023 sonunda 2,38 trilyon ABD doları olarak açıklandı - Son Dakika
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