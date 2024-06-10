Çin'in Doğalgaz Tüketimi 2024'ün İlk Dört Ayında Güçlü Bir Büyüme Kaydetti

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BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz tüketimi, ülkenin yeşil kalkınma çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte 2024'ün ilk dört ayında güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, bu dönemde görünür doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 143,73 milyar metreküpe ulaştı.

Komisyon sadece Nisan ayında tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 35,46 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre ülke Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 83 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Büro, Çin'in aynı dönemde yıllık yüzde 20,7 artışla 43 milyon ton doğalgaz ithal ettiğini de belirtti.