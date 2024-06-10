Çin'in Doğalgaz Tüketimi 2024'ün İlk Dört Ayında Güçlü Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Doğalgaz Tüketimi 2024'ün İlk Dört Ayında Güçlü Bir Büyüme Kaydetti

Çin'in yeşil kalkınma çabalarıyla birlikte doğalgaz tüketimi, 2024'ün ilk dört ayında güçlü bir büyüme kaydetti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, bu dönemde doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 143,73 milyar metreküpe ulaştı. Aynı dönemde Çin, yüzde 5 artışla 83 milyar metreküp doğalgaz üretirken, yüzde 20,7 artışla 43 milyon ton doğalgaz ithal etti.

10.06.2024 10:37
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BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz tüketimi, ülkenin yeşil kalkınma çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte 2024'ün ilk dört ayında güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, bu dönemde görünür doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 143,73 milyar metreküpe ulaştı.

Komisyon sadece Nisan ayında tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 35,46 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre ülke Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 83 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Büro, Çin'in aynı dönemde yıllık yüzde 20,7 artışla 43 milyon ton doğalgaz ithal ettiğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğalgaz Tüketimi 2024'ün İlk Dört Ayında Güçlü Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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