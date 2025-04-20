Çin'in Dönem Başkanlığı: Küresel Ticaret Vurgusu

İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Çin'in dönem başkanlığında çok taraflılığı savunmaya ve adil, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) yer aldığı küresel ticaret sistemini teşvik etmeye güçlü şekilde odaklandıklarını söyledi.

Yermekbayev kısa süre önce Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Xinhua'ya verdiği özel söyleşide merkezinde DTÖ'nün bulunduğu şeffaf, dışa açık, demokratik ve yasal bir uluslararası ticaret sistemi inşa etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Yermekbayev, "Ülkelerin kalkınma süreçlerini şekillendirme konusundaki egemenlik haklarına saygı duyuyoruz, ancak herkesin yararına olan eşit ve sürdürülebilir ticaret sistemlerini kararlılıkla destekliyoruz" dedi.

Çin'in 2024 yılında dönem başkanlığını üstlenmesinden bu yana sergilediği aktif liderliğe de dikkat çeken Yermekbayev, Çin'in liderliğini "çok anlamlı, zengin içerikli ve son derece dinamik" diye nitelendirdi.

Örgütün Çin'in dönem başkanlığı sırasında ticaretin ötesine odaklandığını kaydeden Yermekbayev, dönem başkanlığının "Shanghai Ruhunu İleriye Taşımak: Shanghai İşbirliği Örgütü İş Başında" şeklindeki sloganının, hem kuruluş ilkelerine saygıyı hem de tatbiki işbirliğine yönelik çabayı yansıttığını vurguladı.