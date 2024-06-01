Çin'in elektronik imalat sektörü güçlü bir performans sergiliyor

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BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in elektronik imalat sektörü, bu yılın ilk dört ayında üretimdeki istikrarlı artış ve yerel ve küresel talebin toparlanması sayesinde güçlü bir performans sergiledi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektördeki büyük şirketlerin toplam karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,8 artışla 144,2 milyar yuana (yaklaşık 20,3 milyar ABD doları) yükseldi.

Aynı dönemde, bu firmaların toplam faaliyet geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artışla 4,67 trilyon yuana ulaştı.

Bakanlık bu güçlü büyümeyi sektörün hem arz hem de talep tarafındaki sağlam performansla ilişkilendirdi.

Ocak-Nisan ayları arasında, sektörün önde gelen şirketlerinin katma değerli sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak ülkenin genel sanayi üretimi büyüme oranının 7,3 yüzde puan üzerine çıktı.

Gümrük verilerine göre, Çin bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 44,01 milyon adet dizüstü bilgisayar ihraç etti. Cep telefonu ihracatı ise yüzde 4,6 artışla 241 milyon adet olarak gerçekleşti.

Sektördeki büyük şirketler, yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.