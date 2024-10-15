Çin\'in Enerji Tüketimi Değişiyor

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TİANJİN, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in enerji tüketim yapısı, kömür tüketiminin toplam enerji kaynakları içindeki oranının giderek azalmasıyla iyileşmeye devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Çin Madencilik Konferansı ve Fuarı'nda açıklanan verilere göre, 2023 yılında ülkedeki toplam birincil enerji tüketiminin yüzde 55,3'ünü oluşturan kömür tüketimi, on yıl öncesine kıyasla 12,1 yüzde puan geriledi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Salı günü yayımlanan ülkenin maden kaynaklarına ilişkin yıllık rapora göre son on yılda ülkedeki hidroelektrik ve nükleer enerji ve rüzgar ve güneş enerjisi gibi fosil kaynaklı olmayan enerji kaynaklarının oranı 7,7 yüzde puan arttı.

Çin'de elektrik üretimi 2012 yılından bu yana itici gücün geleneksel enerji kaynaklarından yeni enerjiye kaymasıyla önemli bir dönüşüme uğradı. Çin'in enerji yapısı da kömüre olan yoğun bağımlılıktan daha çeşitli ve daha temiz enerji kaynaklarına doğru değişim geçirdi.

Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma doğrultusundaki "çifte karbon" hedeflerine bağlılığını sürdürüyor.