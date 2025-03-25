Çin'in Fujian Eyaletinden Denizde Devriye

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi, salı günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nin bölgesel büro sözcüsüne göre Fujian sahil güvenlik filosu denizcilik yönetimini artırmak amacıyla mart ayından bu yana Kinmen yakınlarındaki sularda kolluk devriyesine çıkıyor.

Devriye görevi, Xiamen-Kinmen sularında seyrüsefer ve faaliyet düzenini sağlarken, Taiwan'dan gelenler de dahil olmak üzere Çinli balıkçıların meşru hak, çıkar ve güvenliğini korumayı amaçlıyor.