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Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi Beijing'e 15 Milyon Kişiye Fayda Sağladı - Son Dakika
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Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi Beijing'e 15 Milyon Kişiye Fayda Sağladı

Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, son 9 yılda Beijing'e 15 milyonu aşkın kişiye fayda sağladı. Proje sayesinde başkente 9,3 milyar metreküpten fazla su aktarıldı ve su sıkıntısı çeken Beijing'in su kaynakları önemli ölçüde arttı. Ayrıca, proje kentin biyolojik çeşitliliğini iyileştirerek birçok nehir ve gölü canlandırdı. Projenin üç güzergahından biri olan orta güzergah, Danjiangkou Rezervuarı'ndan başlayarak Beijing'e su sağlıyor.

Çin\'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi Beijing\'e 15 Milyon Kişiye Fayda Sağladı
28.12.2023 - 14:07,
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi şu ana kadar 15 milyonu aşkın Beijing sakinine fayda sağladı.

Beijing Su İdaresi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, mega su yönlendirme projesi son 9 yılda ülkenin güneyindeki nehirlerden başkente 9,3 milyar metreküpten fazla su aktardı.

Uzun süredir su sıkıntısı çeken Beijing, güneydeki bölgelerden gelen su kaynaklarına önemli ölçüde bel bağlamış durumda.

Son birkaç yılda, aktarılan toplam suyun 6,3 milyar metreküpü Beijing sakinlerinin evsel kullanımına sunuldu. Aynı zamanda ekolojik amaçlar için de su takviyesi yapan proje, birçok nehir ve gölü yeniden canlandırarak kentin biyolojik çeşitliliğini büyük ölçüde iyileştirdi.

Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin üç güzergahı bulunuyor. Bunlardan en önemlisi olan ve ülkenin başkentine su sağlayan orta güzergah, Danjiangkou Rezervuarı'ndan başlayıp Henan ve Hebei eyaletleri üzerinden geçerek Beijing ve Tianjin kentlerine ulaşıyor. Bu güzergahtan su tedarikine 12 Aralık 2014 tarihinde başlandı.

Doğu güzergahı, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinden Tianjin ve Shandong gibi bölgelere su aktarıyor. Batı güzergahı ise henüz planlama aşamasında.

Resmi verilere göre, proje sayesinde son 9 yılda ülkenin kuzeyindeki kurak bölgelere 67 milyar metreküpten fazla su aktarıldı.

Kaynak: Xinhua
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