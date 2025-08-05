ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in hizmet ticareti 2025'in ilk yarısında yüzde 8 arttı.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in hizmet ticareti 2025'in ilk yarısında yüzde 8 arttı.
Çin Ticaret Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in hizmet ticaretinin 2025'in ilk yarısında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve toplam ithalat ve ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 3,89 trilyon yuana (yaklaşık 544,9 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 8 Arttı - Son Dakika
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