Çin'in İki Toplantısı Başladı

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları olarak bilinen İki Toplantı'nın basın merkezi perşembe günü başkent Beijing'deki Media Center Oteli'nde faaliyete başladı.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu 5 Mart'ta, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumu ise 4 Mart'ta başlayacak.

Çin'in 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) son yılında düzenlenecek İki Toplantı'yı izlemek üzere 3.000'den fazla gazeteci kayıt yaptırdı. Bu gazetecilerin arasında Hong Kong, Makao, Taiwan ve yabancı ülkelerden 1.000'i aşkın muhabir de yer alıyor.

Toplantıyı takip edecek gazetecilerin sayısında geçen yıla göre artış görülüyor.

Birçok basın toplantısı ve etkinliğin düzenleneceği basın merkezinde, merkezi hükümet daire başkanlarının, gündemdeki yerel ve uluslararası konularla ilgili açıklama yapması da bekleniyor.