Çin'in J-35A Savaş Uçağı Tanıtıldı - Son Dakika
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Çin'in J-35A Savaş Uçağı Tanıtıldı

Çin\'in J-35A Savaş Uçağı Tanıtıldı

Çin, J-35A hayalet savaş uçağını Airshow China'da tanıttı; savaş etkinliği ve manevra kabiliyeti vurgulandı.

14.11.2024 16:40
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GUANGZHOU, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeni J-35A hayalet savaş uçağı, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen Airshow China'da tanıtıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada yerli olarak geliştirilen motor ve insan-makine etkileşimi tasarımı sayesinde uçağın savaş etkinliğini tam olarak sergileyebildiğini söyledi.

Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Xie Peng, fuar sırasında düzenlenen basın toplantısında yerli olarak geliştirilen motoruyla J-35A'nın, Çin Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı portföyüne önemli bir katılım anlamına geldiğini belirti.

Öte yandan Hava Kuvvetleri subayı Li Lanxing, test uçuşlarına katılan pilotların, J-35A'nın mükemmel kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu insan-makine etkileşimiyle son derece yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu düşündüklerini ve tam bir savaş etkinliği sunduğunu söylediklerini kaydetti.

Li, J-35A test uçuşlarının giderek daha fazla gerçek savaş senaryolarına yönelip savaş etkinliğine daha fazla vurgu yaptığını sözlerine ekledi.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'na (AVIC) bağlı Shenyang Uçak Tasarım ve Araştırma Enstitüsü'nde baş uzman olan Wang Yongqing, savaş uçağının, güçlü ortak savaş yeteneklerine sahip olduğunu söyledi. AVIC, Çin'in hava silahları ve ekipmanlarının geliştirilmesinde ana yüklenici konumunda.

J-35A'nın bilgi ve sistem mimarisinin, sorunsuz birlikte çalışabilirlik için tasarlandığını kaydeden Wang, bu özelliğin tek başına güçlü savaş becerilerinin yanı sıra diğer savaş ekipmanlarıyla koordinasyona imkan verdiğini ve gelecekteki görevler için yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Temel olarak hava gücü üstünlüğü sağlamak üzere tasarlanan J-20 ağır hayalet savaş uçağının tersine J-35A, hem hava gücü üstünlüğünü sağlayabilen hem de kara ve deniz hedeflerine saldırı görevlerine imkan veren orta ölçekli farklı görevlerde kullanılabilen bir hayalet savaş uçağı.

Askeri uzman Wang Mingzhi, Xinhua'ya verdiği demeçte J-20 ile J-35A'nın birlikte kullanılmasıyla hem hava üstünlüğünün hem de farklı görevler gerçekleştirme kabiliyetinin artacağını belirterek Hava Kuvvetleri'nin yüksek tehdit içeren ve tartışmalı ortamlarda saldırı operasyonları düzenleme yeteneğinin büyük oranda artacağını belirtti.

Wang, "J-35A'nın başarılı şekilde geliştirilmesi, Çin'in iki farklı türde hayalet savaş uçaklarına sahip olmasına imkan vererek Hava Kuvvetleri'nin ülkenin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü koruma yeteneklerini artırmıştır" ifadelerini kullandı.

Resmi adı Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı olan Airshow China, 12-17 Kasım tarihlerinde ülkenin güneyindeki sahil kenti Zhuhai'de düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in J-35A Savaş Uçağı Tanıtıldı - Son Dakika

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