Çin'in lityum-iyon batarya sektörü üretimini artırdı

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin'in lityum-iyon batarya sektörü, toplam üretimini önceki yıla göre yüzde 25 artırarak 2023'te büyüme ivmesini korudu.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektörün toplam lityum-iyon batarya üretimi, geçtiğimiz yıl 940 gigavat-saati aştı.
Sektörün üretim değeri, aynı dönemde 1,4 trilyon yuanı (yaklaşık 197 milyar ABD doları) geçti.
Söz konusu dönemde enerji depolamaya yönelik lityum-iyon batarya üretimi, 185 gigavat-saat olarak gerçekleşti. Kurulu enerji bataryası kapasitesi ise 435 gigavat-saati aştı.
Verilere göre 2023'te lityum-iyon batarya ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 33'ün üzerinde artarak 457,4 milyar yuana yükseldi.
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