Çin'in lityum-iyon batarya sektörü üretimini artırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ÇEDES projesini eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim gezilerine devam ederken ÇEDES projesini eleştirdi ve İzmir İl Müftüsünün ilköğretim çocuklarını Menemen şehidi Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdüğünü belirtti. Özel, projenin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Atatürk ve laiklik karşıtlarının bu projeyi savunduğunu söyledi ve Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmenin memlekete fayda sağlamayacağını ifade etti.