Çin'in Mali Teşvik Paketi Piyasalara Olumsuz Etki Edebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Mali Teşvik Paketi Piyasalara Olumsuz Etki Edebilir

Şant Manukyan, Çin'in mali teşvik paketinin sınırlı etkisinin kısa vadede piyasalara zarar verebileceğini belirtti.

14.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, Çin'de açıklanan mali teşvik paketine ilişkin, "Çok yerini bulan bir paket değil. Bu nedenle kısa vadede piyasaları kötü etkileyebilir." dedi.

Manukyan, Çin hükümetinin açıkladığı mali teşvik paketine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Paketi ikiye ayırmak gerektiğini belirten Manukyan, basında 2 trilyon yuan diye konuşulan bazı rakamların yer aldığına ancak bunların karşılanmadığına dikkati çekti.

Manukyan, dolayısıyla bunun finans piyasalarını tatmin etmeyen bir paket olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çok yerini bulan bir paket değil. Bu nedenle kısa vadede piyasaları kötü etkileyebilir. Bir günlük satış da görebiliriz ama kamu çok aktif olduğu için şu anda bir düşüş trendini tetikleyecek bir durum değil. Şimdi Maliye Bakanlığı 'bütçe hedeflerimiz gerçekçi ve geçerli. Zaten 2 trilyon yuanın üzerinde özel tahvil ihracı yapacağız sene sonuna kadar. Herhangi bir şekilde finansal bir problemimiz yok. Dolayısıyla bu şekilde devam etmemiz son derece rahat bizim açımızdan.' diyor. Merkezi hükümetin borcu düşük gözüküyor ama herkes biliyor ki yerel hükümetler ve hatta bazı bankacılık ürünlerinde merkezi hükümet tarafından garanti edilmiş olan borçlanmalar. Dolayısıyla aslında kamu, 'Ben rahat bir durumdayım, daha fazla borçlanabilirim.' dediğinde çok da öyle olmadığını biliyoruz."

"Orta uzun vadede sorunun çözümüne yönelik değil"

Paketin önemli bazı önemli noktaları olduğuna işaret eden Manukyan, bunlardan birinin yerel hükümetlerin biraz gri bir şekilde borçlanmaları olduğunu söyledi.

Manukyan, bu durumun büyümenin önüne geçmeye başladığının altını çizerek, "Şimdi bunlarla bir swap yapılacak. Yani sorunlu borçlar, yerel hükümetlerin bilançosundan kamunun bilançosuna aktarılacak. Dolayısıyla yerel hükümetlerin bütçeleri rahatlayacak, harcama yapma imkanları artacak ve bu da ekonomiyi canlandırabilir. Bu iyi bir adım ama 2015'te de benzer bir adım atılmıştı. Dahası bu 'borçla büyümeye devam edin' sinyalini veren bir adım. Dolayısıyla orta uzun vadede sorunun çözümüne yönelik değil." diye konuştu.

İkinci noktanın ise bankacılık sektörüne sermaye enjekte edilmesi konusu olduğunu vurgulayan Manukyan, Çin finans piyasasının 450 trilyon yuanlık bir sektör olduğunu aktardı.

Manukyan, bankacılık sektörünün ise 175 trilyon yuan büyüklüğünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya nasıl bir para aktaracaksınız? İlk pakette konuşulan 1 trilyon yuan, yani 140 milyar dolarlık bir kaynak vardı. Büyük bankalara bu veriliyordu. Bu çok yetersiz. Küçük bankalar faydalanabilecek mi? Büyüklüğü ne olacak? gibi soru işaretleri de var. Bir diğer önemli nokta özel tahvil ihraçlarıyla boş konutlar satın alınacak ve sosyal konutlar haline getirilecek. Boş konut stoku çok büyük. Sosyal konut haline getirildiğinde yine konut fiyatları eğer düşerse yerel hükümetlerin üzerine bir yük daha mı binecek? 100 yuandan aldığınız ev 90 yuana düştüğünde ne olacak? Bu paket Çin'deki var olan ana sorunu yani tüketimin düşüklüğünü canlandıracak bir paket değil. Emlak sektöründe bankacılık sektörünün bilançosunu kuvvetlendirmek gerekiyor. Yerel hükümetlerin bütçeleri çok iyi değil. Bunlara yönelik adımlar atılmış ama günün sonunda canlandırılması gereken aslında tüketici tarafı. Ona yönelik bir adım olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu paket yüzde 5'lik bir büyüme hedefinin yakalanması açısından pozitif ama ekonomik sorunlara neden olan politikaların geride bırakılarak yeni politikalara doğru bir yürüyüş değil."

Kaynak: AA

Manukyan, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Mali Teşvik Paketi Piyasalara Olumsuz Etki Edebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Mali Teşvik Paketi Piyasalara Olumsuz Etki Edebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.