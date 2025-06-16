Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Arttı

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre emlak yatırımları hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.
Altyapı yatırımları geçen yıla göre yüzde 5,6 artarken imalat yatırımları ise yüzde 8,5 artış kaydetti.
Birincil sanayi yatırımları geçen yıla göre yüzde 8,4, ikincil sanayi yatırımları yüzde 11,4 artış gösterdi. Üçüncül sanayi yatırımlarında ise yüzde 0,4 düşüş görüldü.
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