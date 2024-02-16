Çin'in Tamamlanmış Araç İthalatı Yüzde 9 Düştü - Son Dakika
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Çin'in Tamamlanmış Araç İthalatı Yüzde 9 Düştü

Çin\'in Tamamlanmış Araç İthalatı Yüzde 9 Düştü

Çin'in tamamlanmış araç ithalatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 9 düşüşle 799.000 adede geriledi. Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ithalat değeri bir yıl öncesine göre yüzde 11,6 azalarak 47,05 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Sedan, arazi aracı ve minibüs ithalatının tamamı 2023'te, önceki yıla göre düşüş gösterdi. Çin'in tamamlanmış araç ithalatı Aralık ayında yıllık yüzde 25,6 artışla 80.000 adede, ithalat değeri ise yüzde 22,7 artışla 4,31 milyar ABD dolarına ulaştı.

16.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:13
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BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in tamamlanmış araç ithalatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 9 düşüşle 799.000 adede geriledi.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ithalat değeri bir yıl öncesine göre yüzde 11,6 azalarak 47,05 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Sedan, arazi aracı ve minibüs ithalatının tamamı 2023'te, önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Çin'in tamamlanmış araç ithalatı Aralık ayında yıllık yüzde 25,6 artışla 80.000 adede, ithalat değeri ise yüzde 22,7 artışla 4,31 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Tamamlanmış Araç İthalatı Yüzde 9 Düştü - Son Dakika
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