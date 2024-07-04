Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda İkinci Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda İkinci Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-18 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Taykonotlar, istasyonun dışında görevlerini yerine getirirken, istasyonda kalan bir ekip ise içeriden destek verdi. Uzay yürüyüşünde, uzay enkazına karşı koruma cihazları, kablolar ve diğer donanımların kurulumu ve araç dışı kontrolleri yapıldı. Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi ve uzay teleskobu eklenmesi planlanıyor.

04.07.2024 07:43
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-18 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Yı Guangfu ve Li Cong istasyon dışındaki görevlerini yerine getirirken, istasyonda kalan Li Guangsu ekibe içeriden destek verdi.

Taykonot ekibi, yaklaşık 6,5 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun robotik kolunun yardımıyla uzay enkazına karşı koruma cihazları, kablolar ve diğer donanımların kurulumunu ve araç dışı kontrolleri yaptı.

Bu, istasyonda gerçekleştirilen 15'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-18 taykonot ekibinin ikinci araç dışı görevi oldu.

Şıncou-18 taykonot ekibi, 25 Nisan'da istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay görev yapacak ekip, uzay bilimi deneyleri ve teknik testler yürütecek.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken, istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou (Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA

Rusya, Dünya, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda İkinci Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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