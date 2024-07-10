Çin'in Xinjiang bölgesinde buğday hasadı başladı

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QİTAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Changji Hui Özerk İli'nin Qitai ilçesinde buğday hasat eden bir biçerdöver görülüyor, 9 Temmuz 2024.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki büyük bir buğday yetiştirme merkezi olan Qitai ilçesi bu günlerde hasat sezonunu karşılıyor. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)