Çin'in Xuelong 2 Buzkıranı Antarktika'da

XUELONG 2 GÜVERTESİ, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, denizde seyir halindeki Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong 2 görülüyor, 18 Kasım 2024.
Çin'in 41. Antarktika seferinde bulunan araştırma buzkıranları Xuelong (Kar Ejderhası) ve Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2), Salı günü "Kükreyen Kırklar" adıyla bilinen kuvvetli batı rüzgarları kuşağından geçmeye başlayacak. (Fotoğraf: Chen Dongbin/Xinhua)
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