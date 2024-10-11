Çin'in Yeniden Kullanılabilir Uydu Başarısı

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in ilk yeniden kullanılabilir ve geri döndürülebilir test uydusu Shijian-19'u Cuma günü saat 10.39'da Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng İniş Alanı'na başarıyla indirdiğini açıkladı.

27 Eylül'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shijian-19 bir dizi teknolojik atılım gerçekleştirdi.

Uçuş testleri ile yeniden kullanılabilirlik, hasarsız kurtarma ve yüksek yerçekimsizlik güvencesi gibi kilit öneme sahip teknolojilerde atılım yapılarak yeni nesil yüksek performanslı yeniden kullanılabilir geri döndürülebilir tarzdaki uzay test platformlarının teknik göstergeleri doğrulanırken, beklenen tüm test hedefleri karşılandı.

Yüksek yerçekimsizlik seviyelerine ve iyi bir zamanlamaya sahip olan Shijian-19, yerçekimsizlik bilimi ve uzay yaşam bilimi alanındaki araştırmaları destekleyen, yüksek yerçekimsizlik seviyelerine yönelik etkin bir uzay test platformu.

Araştırmacılar, yeni uzay teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik amacıyla yeniden kullanılabilir uydu yardımıyla uzayda ıslah deneyleri, yeni teknoloji doğrulama ve uzay bilimi deneyleri gerçekleştirdi.

Uydu uluslararası işbirliği kapsamında birçok faydalı yük taşıyarak uzayın keşfi ve kullanımında uluslararası işbirliğini teşvik etmek üzere mükemmel bir platform görevi gördü.