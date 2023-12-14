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Çin'in "yeniden kullanılabilir" uzay aracını üçüncü kez test ediyor - Son Dakika
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Çin'in "yeniden kullanılabilir" uzay aracını üçüncü kez test ediyor

Çin'in "yeniden kullanılabilir" özellikteki test aracını uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin\'in "yeniden kullanılabilir" uzay aracını üçüncü kez test ediyor
14.12.2023 - 22:22,
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Çin'in "yeniden kullanılabilir" özellikteki test aracını uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, uzay aracının, Long March-2F taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciüçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı belirtildi.

Uzay aracının, Çin'de belirlenen iniş alanına dönmeden önce "yörüngede belirli bir süre faaliyet yürüteceği" aktarılan haberde, bu sürede "yeniden kullanım teknolojisinin test edileceği" ve "uzay bilimi deneyleri gerçekleştirileceği" ifade edildi.

Haberde uçuşun, "uzayın barışçı amaçlarla kullanımına teknik destek sağlamayı amaçladığı" kaydedildi.

Detayları gizli tutulan uçuşun, daha önce 2020 ve 2022 yıllarında test edilen "yeniden kullanılabilir" özellikteki uzay aracının üçüncü testi olduğu tahmin ediliyor.

Eylül 2020'de ilk uçuşu yapılan uzay aracı yörüngede iki geçirdikten sonra dünyaya geri dönmüştü. Uzay aracının yörüngede uzun süre kaldığı ikinci test uçuşu ise Ağustos 2022'de geçekleştirilmişti. Her iki uçuşta da uzay aracının nereye indiği belirtilmemişti.

"Tekrar Kullanım Test Uzay Aracı" olarak anılan, proje detayları gizli tutulan aracın bir uzay uçağı mı yoksa mekik özellikli bir uzay kapsülü mü olduğu bilinmiyor.

Öte yandan Çin'in ABD Uzay Gücü tarafından geliştirilen "X-37B"e benzer bir yörünge altı uzay uçağını da test ettiği biliniyor.

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) tarafından geliştirilen ve adının "Şınlong" (Kutsal Ejderha) olduğu iddia edilen uzay uçağının ilk test uçuşu Temmuz 2021'de yapılmıştı. Aynı modelin yeniden kullanılabilir özellikteki bir versiyonu ise Ağustos 2022'de uzaya yollanmıştı.

Çin'in yeniden kullanılabilir özellikteki uzay araçlarında önemli ilerleme kaydettiği gözleniyor.

Yörünge altı uçaklarının, taşıyıcı roketler ve uzay mekiklerine kıyasla daha kısa hazırlık süresinde yörüngeye erişin imkanı sağladığından uzay çalışmalarında esneklik sağlaması bekleniyor.

Uzay turizmi, personel ve kargo taşıma, uydu konuşlandırma ve acil kurtarma görevlerinde kullanılması planlanan uçakların ayrıca düşük maliyetle kıtalararası hızlı ulaşım için de kullanılabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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