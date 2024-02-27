Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine karşı çıkıyor

Çin, İngiltere\'nin Rusya\'ya yönelik yaptırım listesine karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine üç Çinli şirketi dahil etme kararına kesinlikle karşı olduğunu bildirdi. Bakanlık, bu yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Çin-İngiltere ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Çin, İngiltere'yi hatalı uygulamalarını düzeltmeye ve Çinli işletmeleri yaptırımlar listesinden çıkarmaya çağırdı.

27.02.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik son yaptırım listesine üç Çinli şirketi de dahil etme kararına kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, bunların "uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlar" olduğu belirtildi.

Bakanlık, sınır aşan yargı politikasının tipik bir örneği olan yaptırımların, Çin'le İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Açıklamada Çin'in İngiltere'yi ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin genel çıkarlarını göz önünde bulundurmaya, hatalı uygulamalarını derhal düzeltmeye ve Çinli işletmeleri yaptırımlar listesine dahil etmeye koşulsuz şekilde son vermeye çağırdığı kaydedildi.

Bakanlık, ülkenin Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözeteceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Rusya, Dış Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine karşı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement