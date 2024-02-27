Çin, İngiltere\'nin Rusya\'ya yönelik yaptırım listesine karşı çıkıyor

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik son yaptırım listesine üç Çinli şirketi de dahil etme kararına kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.
Çin Ticaret Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, bunların "uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlar" olduğu belirtildi.
Bakanlık, sınır aşan yargı politikasının tipik bir örneği olan yaptırımların, Çin'le İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
Açıklamada Çin'in İngiltere'yi ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin genel çıkarlarını göz önünde bulundurmaya, hatalı uygulamalarını derhal düzeltmeye ve Çinli işletmeleri yaptırımlar listesine dahil etmeye koşulsuz şekilde son vermeye çağırdığı kaydedildi.
Bakanlık, ülkenin Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözeteceğini vurguladı.
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