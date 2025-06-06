Çin, Internet Uydu Ağına Dördüncü Grubu Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Internet Uydu Ağına Dördüncü Grubu Gönderdi

06.06.2025 07:01
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Çin, Guovang uydu ağının dördüncü grubunu uzaya fırlatarak internet uydu projesini ilerletiyor.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının dördüncü grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-6A roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleşirken, fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 580'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Guovang takım uydu ağının parçasını oluşturacak, "Hualienvang" (internet) adı verilen uyduların ilk grubu, 16 Aralık 2024'te, ikinci grubu 11 Şubat'ta ve üçüncü grubu 28 Nisan'da fırlatılmıştı.

Halen Guovang ağına bağlı 47 internet uydusu, Alçak Yer Yörüngesinde etkin konumda bulunuyor.

"Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip bir global uydu internet ağı kurmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için takım uydu ağının yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

"Çienfan"

Çin'in, bunun dışında "Çienfan" (Uzay Yelkeni) adı verilen başka bir takım uydu ağı projesi de bulunuyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarının ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak'ta ve beşincisi 11 Mart'ta uzaya gönderilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Internet Uydu Ağına Dördüncü Grubu Gönderdi - Son Dakika

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